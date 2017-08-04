Музыкант группы Scooter о прибытии в Крым: «Полет прошел хорошо»

Симферополь, , 10:49 — REGNUM Музыканты немецкой группы Scooter, прибывшие в Крым несмотря на угрозы со стороны властей Украины, намерены принять участие в музыкальном фестивале ZBFest. Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщил солист команды Эйч Пи Бакстер.

«Полет прошел хорошо», — рассказал Эйч Пи Бакстер, которого в Симферополе встречали организаторы фестиваля и многочисленные поклонники.

Музыкант также добавил, что счастлив выступить в Крыму.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование жителей полуострова стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

Украина по-прежнему считает Крым территорией страны.

Читайте также: Группу Scooter пугают «лишением свободы» за концерт в Крыму

Читайте также: Посол Украины в ФРГ будет отговаривать группу Scooter «от авантюры в Крыму»