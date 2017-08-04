Экс-глава Шанхайского бюро безопасности труда подозревается в коррупции

Пекин, , 10:49 — REGNUM Центральная комиссия по проверке трудовой дисциплины КНР опубликовала заявление, согласно которому бывший руководитель Шанхайского бюро безопасности труда Ци Цзюнь подозревается в получении многомиллионных взяток.

Экс-чиновник уже уволен с государственной службы и исключен из КПК. В настоящее время бывший высокопоставленный чиновник находится под подпиской о невыезде, пишет «Синьхуа».

В ходе внутренней проверки, инициированной дисциплинарной комиссией по запросу Горкома Шанхая, было установлено, что Ци Цзюнь неоднократно получал взятки и дорогие подарки от бизнесменов, участвовал в пышных празднествах, а также нарушал внутренние инструкции членов КПК, предприсывающие китайским чиновникам вести скромный образ жизни.

В ближайшее время материалы внутренней проверки будут переданы в прокуратуру, после чего Ци Цзюню будет предъявлено официальное обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 3 августа стало известно, что бывший заместитель председателя Постоянного комитета КПК провинции Шэньси Вэй Минчжоу предстанет перед судом за взяточничество, нарушение трудовой дисциплины и уклонение от уплаты налогов.

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