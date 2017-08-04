Индонезия экстрадировала в Китай более 140 интернет-мошенников

Пекин, , 10:21 — REGNUM Министерство общественной безопасности КНР подтвердило информацию об экстрадиции из Индонезии 143 граждан КНР, обвиняемых в телефонном и интернет-мошенничестве. Ущерб, нанесенный преступниками, оценивается в 20 млн юаней ($2,98 млн).

Жертвами мошенников становились граждане КНР, сами преступники находились в Индонезии, опасаясь преследования со стороны китайской полиции. Для задержания злоумышленников в Индонезию прибыли сотрудники правоохранительных органов из провинций Хунань, Цзилинь и Сычуань, которые провели совместную операцию с индонезийскими коллегами, пишет «Наньцзао жибао».

В ходе нескольких рейдов были арестованы 153 подозреваемых, 143 из которых были доставлены в Китай, остальные предстанут перед судом в Индонезии. Кроме того, полицейские изъяли десятки компьютеров, смартфонов и сим-карт, с помощью которых мошенники осуществляли преступную деятельность.

Мошенники связывались со своими жертвами по телефону, представлялись сотрудниками правоохранительных органов, прокуратуры или судьями и вымогали деньги за закрытие дел о преступлениях, совершенных родственниками жертв.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Китае завершилось расследование дела о крупном мошенничестве. На скамье подсудимых оказалось 124 человека, в том числе семь жителей Тайваня, которые обвиняются в вымогательстве и интернет-мошенничестве.

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