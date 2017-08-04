Адвокат Учителя написал обращение Генпрокурору РФ

Москва, , 10:18 — REGNUM Представители режиссера Алексея Учителя обратились в прокуратуру с просьбой проверить заявления представителей православных общин против создателей фильма «Матильда», заявил адвокат режиссера Константин Добрынин.

По его словам, следует провести проверку «о том, что осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы других лиц». Речь идет об обращении к генпрокурору Юрию Чайке православных верующих с заявлением о проверке создателей художественного фильма «Матильда» на оскорбление их чувств и экстремизм.

Также верующие просят надзорное ведомство обратиться в суд с требованием запретить демонстрацию ленты. Добрынин отметил, что такие обращения не должны нарушать права и свободы других лиц.

Адвокат призывает «поручить при выявлении в ходе проверки заявлений, содержащих признаки заведомо ложного доноса о якобы совершении создателями фильма «Матильда» противоправных действий, принять меры по привлечению каждого из авторов таких заявлений к уголовной ответственности за совершенное правонарушение», — цитирует ТАСС.

Кроме того, по мнению Добрынина, необходимо «принять меры прокурорского реагирования к лицам», которые возможно могли организовать направление в Генпрокуратуру РФ анонимных, фальсифицированных обращений, содержащих «заведомо ложные сведения».

Напомним, художественный фильм Алексея Учителя «Матильда» посвящен истории отношений последнего русского царя Николая II и известной в то время балерины Матильды Кшесинской. Против него яростно выступила депутат Госдумы («Единая Россия») Наталья Поклонская.

21 июля 2017 года Поклонская написала в своем Facebook о том, что она направила в Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел и Министерство культуры РФ обращение против выхода картины.

По словам Поклонской, этот документ подписан 37 депутатами Госдумы и 100 тыс. граждан РФ. По мнению депутата, фильм оскорбляет чувства верующих. Премьера ленты назначена на 26 октября 2017 года.