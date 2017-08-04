Почти три миллиона на сказки Поволжья: обзор грантов НКО по Татарии

Казань, , 10:18 — REGNUM

Татария вошла в десятку регионов, где наибольшее число проектов получат президентские гранты по итогам первого конкурса. Из 20 победителей больше всех средств выделят на этноколлекцию «Сказки Поволжья» — 2 873 579,1 рубля. Грант получит АНО «Детская анимационная студия «Татармультфильм». Самая маленькая сумма выделяется под проект адаптации детей-инвалидов инновационными медийными средствами — 202 210 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на базу победителей.

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Согласно ЕГРЮЛ, в Татарии на сегодня существует две компании «Татармультфильм». Одна в форме общества с ограниченной ответственностью, а вторая, как раз детская студия в форме НКО. Обе имеют один и тот же юридический адрес, отличается только номер кабинета. Учредителем детской студии, созданной 16 декабря 2011 года, является Марат Башаров. В ЕГРЮЛ он также фигурирует, как индивидуальной предприниматель. В данной форме Башаров зарегистрирован с 1 сентября 2015 года и занимается деятельностью в области исполнительских искусств. Дополнительные виды деятельности — производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

По грантовскому проекту планируется создать портал с этносказками татарского, чувашского, марийского, мордовского и удмуртского фольклора.

«10 лучших сказок каждого из 5 народов Поволжья будут переведены на русский язык, озвучены и проиллюстрированы. Кроме того, каждая сказка будет оснащена функцией караоке для удобства изучения языка», — отмечается в пояснительной части к проекту с уточнением, что подобная идея уже прошла апробацию на примере другой электронной библиотеки.

Второе место по сумме гранта досталось региональной общественной организации «Объединение «Отечество» на подготовку и проведение обучения участников Поискового движения России, в том числе и в условиях учебного полевого лагеря. На проект «Всероссийская школа поисковика — «Поисковый фронт» выделено 2 753 397 рублей.

Замыкает лидерскую тройку проект благотворительного фонда содействия людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Благие дела». На центр поддержки семьи и детства будет выделено 2 664 000 рублей.

Если рассматривать с точки зрения направлений, то из 12 определённых комиссией больше всех победителей в Татарии было в сфере сохранения исторической памяти. На них пришлось пять проектов. Ни одного проекта не прошло в победители по направлениям «защита прав и свобод человека, в том числе прав заключенных», «развитие общественной дипломатии и поддержки соотечественников» и «развитие институтов гражданского общества».

Между тем, ещё порядка 180 татарских проектов или не были допущены до экспертизы, или не получили поддержки.

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Для сравнения, по итогам первого конкурса грантов в 2016 году республике было одобрено лишь четыре проекта. Больше всех средств получила инициатива Казанской городской общественной организации инвалидов «Поиск» (КГООИ «Поиск») на проект «Мир добрее, когда мы вместе!». Под проект, направленный на поддержку сообществ семей и родителей имеющих детей с аутизмом в Казани, Альметьевске и Лениногорске, было выделено 1 405 450 рублей. На втором месте по сумме была АНО «Ресурсный Центр развития и дополнительного образования институтов гражданского общества «Перспектива». На «Школу гражданской активности» для территориальных общественных самоуправлений было выделено 1 287 000 рублей.

Замыкал лидерскую тройку проект РОО инвалидов «Закал». На продолжение деятельности службы по оказанию бесплатной правовой помощи инвалидам и родителям детей-инвалидов было выделено 474 847 рублей. Ещё скромнее была сумма гранта на двухдневный спортивно — патриотический турнир по единоборствам «России верные сыны». На него местная Спасская районная общественная организация ветеранов боевых действий «Боевое братство» получила 151 610 рублей.