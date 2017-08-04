Авиасообщение Пермь – Киров по льготным тарифам возобновится с 16 августа

Пермь, , 10:25 — REGNUM С 16 августа возобновятся авиарейсы из Перми в Киров по льготным тарифам, сообщает пресс-служба администрации Пермского края.

Отмечается, что авиакомпания «Оренбуржье» открыла продажу билетов по этому направлению, перелёты начнутся с 16 августа еженедельно по понедельникам, средам и пятницам.

Стоимость билета в одну сторону, включая сборы, составит 2926 рублей, а время в пути займет не больше 1 часа 20 минут. Перевозить людей будет 17-местный чешский самолёт L-410.

«Рейс из Перми в Киров авиакомпании «Оренбуржье» субсидируется в рамках госпрограммы Пермского края «Развитие транспортной системы», утвержденной в 2014 году», — сообщили в пресс-службе.

В администрации рассказали, что по условиям субсидирования, пассажиры оплачивают только 50% от стоимости билета, другую половину компенсируют из федерального и местного бюджетов Пермского края и Кировской области.

«Из Перми, кроме Кирова, по льготным ценам можно совершить перелеты в Казань, Самару, Нижний Новгород, Краснодар и Новосибирск», — добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее авиаперелёты Пермь — Киров — Пермь осуществляла компания Dexter, однако закрыла этот рейс в июне 2017 года. По итогам 2016 года пассажиропоток составил 2039 человек, в первом полугодии 2017 года — 616 человек.

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