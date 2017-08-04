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В Ярославле благоустроят Бутусовский сквер

Общество

На эти цели планируется потратить 11 млн рублей

В Ярославле благоустроят Бутусовский сквер
В сквере заменят асфальт на тротуарную плитку

Ярославль, 4 августа 2017, 10:07 — REGNUM  В Бутусовском сквере скоро начнутся работы по благоустройству территории. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документации аукциона, который размещен на сайте Госзакупок, благоустройство сквера «Бутусовский» предусматривает замену асфальтобетонного покрытия дорожек на плиточное на территории, ограниченной ул. Победы, ул. Свердлова, ул. Чайковского и ул. Пушкина.

На эти цели из бюджета Ярославской области планируют потратить 11 млн 173 тыс рублей.

Уже к 15 сентября работы должны быть завершены.

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Городское благоустройство