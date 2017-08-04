Власти КНР выделили более $15 млн на ликвидацию последствий наводнения

Пекин, , 09:59 — REGNUM Министерство финансов КНР опубликовало заявление, согласно которому центральное правительство Китая перевело в бюджет провинции Шэньси более 100 млн юаней (более $15 млн) для ликвидации последствий разрушительного наводнения, вызванного многодневными проливными дождями.

В заявлении отмечается, что деньги будут направлены на помощь пострадавшим, восстановление поврежденных домов и выплату компенсаций семьях погибших и раненых, пишет «Синьхуа».

Сильнейшие ливни, обрушившиеся на Шэнси в конце июля, привели к эвакуации более 71,3 тыс. человек. Разрушены сотни домов, повреждены линии электропередач, перекрыты десятки автомагистралей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти Шэньси уже начали подсчитывать ущерб, нанесенный населению ударом стихии. По последним данным, ливни и вызванные ими наводнения затронули жизни почти 200 тыс. местных жителей, повреждены свыше 800 зданий, ливни уничтожили более 6 тыс. га посевов. Прямой экономический ущерб оценивается в $16,5 млн.

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