Пожилая панда родила двух здоровых бамбуковых медвежат

Чэнду, Китай, , 09:49 — REGNUM Сотрудники Национального заповедника панд в китайской провинции Сычуань сообщили о рождении двух здоровых медвежат. Новоиспеченной мамой стала 23-летняя самка по кличке Хайцзы, которая стала самой старой роженицей среди панд в мире.

По словам зоологов, 23-летний возраст для панд эквивалентен 80 годам для человека. Сотрудники заповедника сообщили, что половая зрелость для самок бамбуковых медведей наступает в возрасте семи-восьми лет, период размножения длится до 12-летнего возраста, пишет «Синьхуа».

Родив двух медвежат весом 175 и 123 грамма, Хайцзы установила новый мировой рекорд. Предыдущие роды Хайцзы состоялись, когда самке было 19 лет. Детеныши также родились полностью здоровыми, в настоящее время они уже отпущены в дикую природу.

Для наблюдения за пожилой беременной самкой руководство заповедника выделило отдельного ветеринара и диетолога, которые следили за беременностью Хайцзы. С начала 2017 года на территории заповедника появились на свет 21 детеныш панды, в том числе семь пар близнецов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 20 июля самка Нини родила двух здоровых медвежат весом 203 и 91 грамм.

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