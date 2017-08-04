Правоохранительные органы США расследуют гибель туристки из Китая

Сан-Франциско, США, , 09:37 — REGNUM Официальный представитель Йосемитского национального заповедника Джейми Ричардс подтвердила информацию о гибели гражданки КНР на территории национального парка. По словам пресс-секретаря, в настоящее время на территории заповедника работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит выяснить причины гибели туристки из Китая.

Джейми Ричардс подчеркнула, что смерть туристки не выглядит подозрительно. По предварительной информации женщина упала в одну из рек и утонула. Работу сотрудников полиции координируют служащие Генерального консульства КНР в Сан-Франциско, пишет «Наньцзао жибао».

«Всякий раз, когда на территории Йосемити происходит какое-либо происшествие, повлекшее травмирование или даже гибель туриста, сотрудники правоохранительных органов проводят тщательное расследование и устанавливают обстоятельства произошедшего. Данный случай не станет исключением. Уверена в ближайшее время полиция установит точные причины смерти гражданки КНР. Мы выражаем искренние соболезнования родственникам и близким погибшей», — отметила Джейми Ричардс.

Национальный парк Йосемити расположен в 314 км к востоку от Сан-Франциско. Площадь заповедника составляет более 3 тыс. квадратных км.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Гэн Шуан прокомментировал недавний инцидент, произошедший у дверей генерального консульства КНР в Лос-Анджелесе. Напомним, 2 августа неизвестный открыл стрельбу рядом со зданием китайского консульства, после чего покончил с собой.

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