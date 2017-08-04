Чехлы для iPhone стали причиной массовых химических ожогов

Вашингтон, , 09:33 — REGNUM В США отозваны около 275 тыс. чехлов для iPhone из-за угрозы химических ожогов. Об этом сообщается на сайте Комиссии по безопасности потребительских товаров США.

Чехлы для iPhone отозваны из-за угрозы массовых химических ожогов. Это связано с утечкой жидкого наполнителя в чехлах, произведенных корпорацией Apple.

По данным комиссии, на раздражение кожи пожаловались 24 человека в разных странах, в том числе 19 человек в США. А одна из пострадавших рассказала о серьезных ожогах лица, шеи, груди, ноги и верхней части тела.

Сообщается также, что аксессуары для iPhone продавались известными брендами — Henri Bendel, Tory Burch и Victoria's Secret. Все экземпляры были украшены блестками, которые содержались в жидком наполнителе. Жидкость, попав на кожу, вызвала раздражение и волдыри.

Кроме того, на официальном сайте комиссии опубликован список всех чехлов, которые могут представлять опасность.

Читайте ранее в этом сюжете: Apple отчиталась о росте продаж iPhone в третьем квартале

Читайте развитие сюжета: Новый флагман от Apple будет дороже своих предшественников