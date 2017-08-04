Китай присоединился к поискам военнослужащего ВМС США в Южно-Китайском море

Пекин, , 09:00 — REGNUM Министерство национальной обороны КНР опубликовало заявление, согласно которому в настоящее время китайский ракетный фрегат «Лючжоу» направляется в заданный квадрат в Южно-Китайском море, где ведутся поиски пропавшего с эсминца ВМС США моряка.

В заявлении отмечается, что действия Пекина основаны на международном Кодексе незапланированных столкновений в море и искреннем желании помочь американской стороне. Напомним, поиски пропавшего моряка ведутся примерно в 100 морских милях к юго-западу от острова Хуанянь, пишет «Сина синьвэнь».

Помимо китайских военных в поисках военнослужащего ВМС США задействованы японские моряки и летчики. Истребители ВВС Японии ведут поиск пропавшего с воздуха, в указанный район прибыл вертолетоносец «Изумо», который также будет задействован в поисковой операции.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно заявлению официального представителя, COSCO Shipping Corporation Чжу Ванмина, экипажам всех грузовых судов, находящихся в акватории Тихого океана, передан приказ внимательно следить за поверхностью воды вдоль основных морских маршрутов. Данные меры направлены на помощь в поиске пропавшего китайского путешественника Го Чуаня.

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