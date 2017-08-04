Путин отправил в воды Байкала мальков омуля

г. Бабушкин, Бурятия, , 08:36 — REGNUM Церемония выпуска в воды Байкала молоди омуля прошла при участии российского президента Владимира Путина, сообщили 3 июля в пресс-службе правительства Бурятии.

В рамках визита на Дальний Восток президент посетил Байкальский государственный природный биосферный заповедник (Бурятия). Он ознакомился с тем, как ведется работа по сохранению и разведению видов животных.

«Глава государства осмотрел выставку визит-центра и принял участие в запуске молоди байкальского омуля», — сообщили в пресс-службе.

Президент побывал в центре «Байкал заповедный», занимающем центральный участок горного хребта Хамар-Дабан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бурятии планируется рабочее совещание по теме экологии при участии полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, а также российского министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского и временно исполняющего обязанности главы Бурятии Алексея Цыденова.

Отметим, что Путин собирается разобраться с ситуацией, сложившейся в поселке Черемушки (Прибайкальский район), для чего будет проведена видео-конференцсвязь.

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