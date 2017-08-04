Ушел из жизни актер из «Гарри Поттера» Роберт Харди

Лондон, , 08:36 — REGNUM В Великобритании на 92-м году жизни скончался актер Роберт Харди, сыгравший в серии фильмов о Гарри Поттере министра магии Корнелиуса Фаджа. Об этом, как передает ВВС, заявила семья актера.

«Он, как актер, прожил огромную жизнь и построил карьеру в театре, на телевидении и в кино, насчитывающую более 70 лет, — говорится в сообщении членов семьи Харди. — Папу также будут помнить как дотошного лингвиста, прекрасного художника, любителя музыки и литературы».

Напомним, Роберт Харди родился в 1925 году в Челтнеме (Великобритания). Актерскую карьеру он начал в 1955 году, сыграв в фильме «Отелло».

Всего Харди снялся в более чем 100 фильмах и сериалах.