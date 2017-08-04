Драка в воинской части: была ли поножовщина на Урале?

Порошино, Свердловская область, , 08:33 — REGNUM В Свердловской области одной из самых обсуждаемых 3 августа тем стала драка в воинской части Еланского гарнизона. По факту драки уже возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в военной прокуратуре Центрального военного округа.

Напомним, как начиналась информационная волна. Изначально местные СМИ сообщили о том, что на территории общевойскового учебного центра, расположенного в селе Порошино Камышловского района, около 160 человек стали участниками массовой драки. Якобы 14 человек после этого получили травмы и даже были госпитализированы. Более того, по данным СМИ, стороны использовали холодное оружие. Миру были продемонстрированы фотографии залитого кровью пола и разгромленной казармы.

Однако затем пресс-служба Центрального военного округа опровергла масштаб конфликта. При этом факта самой драки в ведомстве не отрицали. Но она носила не массовый характер, и уж тем более в ходе неё не применялось никакого холодного оружия, заявили в ведомстве.

В любом случае, новости о конфликте в части вызвали широкий общественный резонанс. Некоторые граждане, впрочем, не удивились произошедшему, заявив, что в ней постоянно что-нибудь да случается.

Сейчас главная военная прокуратура ведёт проверку исполнения должностными лицами данного учебного центра законодательства об охране жизни и здоровья военнослужащих. А следственное управление возбудило уголовное дело по двум статьям. Первая, 334-я, предусматривает ответственность за нанесение побоев или применение иного насилия в отношении начальника, причём эти действия совершены во время исполнения им своих обязанностей. Вторая статья — 335-я, предусматривает наказание за нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

Ход следствия на личный контроль взял военный прокурор Центрального военного округа Евгений Иванов. А тем временем, вчера, 3 августа, СМИ сообщили о том, что на Урал прибыл лично министр обороны России Сергей Шойгу. Его визит анонсировался ещё задолго до новостей о конфликте. В Центральном военном округе не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию. Впрочем, Министерство обороны России сообщило о его визите в Центральный военный округ ещё 31 июля. Министр проверяет, как идёт строительство объектов социальной и военной инфраструктуры.

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