Митинг родителей в Оренбурге: за отставки, против оптимизации

Оренбург, , 09:04 — REGNUM

В Оренбурге участники митинга против местных реформ в сфере образования потребовали отставку министра образования Оренбургской области и начальника управления образования города. Озвучив ряд проблем, с которыми приходится или придётся сталкиваться в школах, центрах дополнительного образования, детских садах, организаторы акции протеста заявили, что по итогам митинга составят резолюцию и передадут её губернатору Оренбуржья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стоит отметить, что ранее протест родителей был направлен только против чиновничьих действий, касающихся детских садов. Напомним, с 1 сентября в областном центре планировалась оптимизация штата воспитателей и переход на иной режим работы дошкольных образовательных учреждений. В частности, подразумевалось создание дежурных групп для тех детей, которых приводят в детский сад к 07:00 и забирают после 18:00. Кроме того, заработную плату воспитателей хотели повысить за счёт сокращенных коллег. Всё это вызвало волну родительского негодования.

В ситуацию вмешался губернатор, который потребовал от главы города Оренбурга наведения порядка и отмены решения об оптимизации и изменении режима работы детских садов. Впоследствии начальник управления образования Оренбурга Нина Гордеева заявила, что все уведомления о сокращении отзовут, а детские сады будут работать в привычном режиме.

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Между тем, инициативная группа родителей настороженно отнеслась к заявлениям чиновников. В июле представители родительского сообщества подчеркнули, что готовы выйти на митинг. Они ждали конструктивного диалога с городскими властями.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM организатор митинга, многодетная мать Анна Литвинова, в конце июня инициативной группе предложили составить вопросы, на которые чиновники обещали дать ответ. Прошло больше месяца, а конкретных ответов так и нет. В мэрии отказываются от разговора в присутствии СМИ.

В частности, родители задавали вопрос об организации школьного питания. Эта же проблема озвучивалась и на митинге 3 августа. Если в детских садах сохранилась старая система: пищу готовят повара в самих детсадах, то в школы привозят готовую еду. Литвинова выразила недовольство едой, которую поставляет КШП «Подросток». По её словам, деньги за школьное питание родители фактически выбрасывают, потому что дети отказываются от поставляемой продукции:

«Постоянно на собраниях просим заменить «Подросток». Но он всегда побеждает в конкурсе, который получается для одного участника. Хотя есть ещё два комбината «Виктория» и «Огонёк». Вот, школа №65 — у них «Огонёк». Там родители решают — какое меню, утверждают, делают брокераж (контролируют качество продукции — прим. ИА REGNUM )».

И приводит другой пример, где в школе еду поставляет «Подросток». В этом образовательном учреждении родители должны прийти к директору, уведомить его о желании попробовать школьную пищу. Директор, в свою очередь, уведомляет поваров, те накрывают родителям отдельный стол. Анна Литвинова выразила сомнение, что им предлагают ту же еду, что и детям:

«Нам надо прийти в школу в любой момент и попробовать еду, пусть даже из тарелки своего ребенка. Мы сомневаемся, что нам дают ту еду, которую привозят детям».

Напомним, что комбинат «Подросток» несколько лет назад подвергался проверке со стороны прокуратуры.

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Речь на митинге шла и об оптимизации в сфере дошкольного и дополнительного образования. Педагогам сокращают часы работы, в результате уменьшается размер зарплаты. Выходит такая сумма, что жить на такие деньги невозможно. В центрах детского творчества закрывают бюджетные кружки, которых и так немного в городе. В детских садах, как отмечают организаторы акции протеста, сокращения тоже есть, несмотря на заверения чиновников, что увольнений не будет. Однако создаются такие условия, которые вынуждают воспитателей покидать детские сады.

«Делают такие условия работы, что человек не выдерживает. Обкладывают бумажной работой», — сказала Литвинова.

Выступающие говорили и о том, что заработная плата воспитателей и их помощников является одной из самых низких в бюджетной сфере. Например, няня получает 7,5 тыс. рублей, поэтому существует текучка помощников воспитателей. Ранее хотели уволить воспитателей и поднять зарплату их коллегам до 23 тыс. Инициативная группа родителей считает, что зарплату необходимо увеличивать, но не таким способом.

Примечательно, что с инициативной группой родителей Оренбурга связались сотрудники детских садов из Новотроицка, которые прошли через реформу в детских садах и сообщили, что их зарплата состоит из оклада (70%) и стимулирующих выплат (30%). Зарплата педагога первой категории составляет 12 тыс. рублей. Родительское сообщество считает, что к педагогам нельзя применять стимулирующие выплаты, ведь они работают не в экономической сфере.

Психолог Екатерина Никифорова отметила, что согласно теории привязанности, при постоянной смене воспитателей в случае реформирования дети могут стать невротиками или им будут безразличны все отношения. В первом случае, вырастают невротики, склонные к алкоголизму, наркомании, суицидам, во втором — спокойные, которым безразличны все остальные, потому что они не научились строить глубокие отношения:

«При постоянном воспитателе ребенок привязывается к педагогу и начинает ценить отношения. В садике дети проводят 12 часов, дома — 4 часа, поэтому влияние сада неоспоримо. Такое ощущение складывается, что к детям относятся как к товару в коробках, который можно поближе сдвинуть, укомплектовать и поставить электронные датчики. Товар прибыл, товар убыл. Нет эмоций у детей, зачем они им нужны? Складывается мнение, что реформаторы, которые производят экономическую оценку этих реформ, они относятся к детям, как к товару.

Те люди, которые разрабатывают реформы, либо не знакомы с педагогикой и психологией (хотя я сомневаюсь, там грамотные люди), либо им наплевать на законы и их интересует только экономика и деньги. От воспитателей зависит психическое состояние детей. При большой загрузке педагогов они станут равнодушными, в таком состоянии, что они могут дать детям. Воспитатель работает с личностью, он — не автомат. При усталости он будет выплескивать раздражение на детей. У нас отличные воспитатели, но если они будут работать по 12 часов, они не справятся».

Добавим, что митинг собрал более 200 человек. По итогам акции протеста будет составлена резолюция, которую организаторы митинга планируют 7 августа передать губернатору Оренбуржья Юрию Бергу.

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