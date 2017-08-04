Власти Таиланда надавили на провайдеров Facebook и YouTube

Бангкок, , 08:17 — REGNUM Ультиматум предъявлен властями Таиланда провайдерами Youtube и ряду социальных сетей, в том числе Facebook, в связи с публикацией недопустимого контента, пишет Bangkok Post.

В требовании говорится, что провайдеры должны убрать из интернета контент, признанный незаконным таиландскими судами. В случае неподчинения требованиям ультиматума провайдеры указанных социальных сетей будут иметь дело с правоохранительной и судебной системой.

Речь идет о материалах, идущих вразрез с законом об оскорблении величия. Согласно этой правовой норме, любые оскорбительные высказывания в адрес членов королевской семьи наказываются сроком до 15 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что основной поток подобных высказываний размещается на серверах за рубежом, поэтому таиландские провайдеры не контролируют его. Тем не менее власти хотят, чтобы провайдеры добились фильтрации контента через головные офисы управляющих соцсетями компаний.

Напомним, Таиланд является единственной страной Юго-Восточной Азии, исторически не связанной колониальной зависимостью с европейскими странами.

Король Таиланда рассматривается как национальный символ, уважение к королевской семье культивируется в стране.