Российских туристов предостерегают от «Люцифера» в Италии

Москва, , 08:10 — REGNUM В Италии установилась рекордная жара: столбики термометров показывают отметки выше 40 градусов. В связи с этим Ростуризм и МИД РФ призвали российских туристов к осторожности.

В заявлении Ростуризма говорится о необходимости учитывать погодные условия при планировании поездок в страну. Гражданам, находящимся на территории Италии, Ростуризм напоминает меры предосторожности, которые стоит предпринять в жару: пить больше воды, не выходить на улицу с 11:00 до 15:00.

Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ накануне сообщил об аномальной жаре в 25 городах Италии, среди которых популярные у российских туристов Рим, Милан, Флоренция и остров Сардиния.

Самые высокие температуры, по данным синоптиков, будут зафиксированы в областях Апулия и Сардиния: жара там может достичь 45−47 градусов. Максимумы в Альгеро, Фрозиноне и Ферраре могут составить 42 градуса, а во Флоренции — 41,3 градуса.

Территория страны находится под воздействием африканского антициклона «Люцифер». По прогнозам портала Ilmeteo, в Риме 4 августа стоит ждать более 41 градуса, в Болонье и Падуе — до 43 градусов.

Не исключены и аварии на энергосетях, к ним может привести массовое использование кондиционеров и вентиляторов.