В ЕАО прокурору за 5 млн рублей купят элитную квартиру

Биробиджан, , 08:40 — REGNUM В Еврейской автономной области сотруднику прокуратуры купят за счёт государства трёхкомнатную квартиру стоимостью в 5 млн рублей. Для будущего места проживания чиновника выбрали элитный сектор на улице Шолом-Алейхема в Биробиджане, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно официальной документации, которая находится в открытом доступе на едином портале государственных закупок, прокуратура ЕАО объявила аукцион на покупку трёхкомнатной квартиры стоимостью 5 млн рублей. Кирпичный дом должен быть построен не ранее 2016 года, а квартира расположена либо на втором, либо на третьем этажах. Под одну только кухню отводится 15 квадратных метров.

Прокурору купят не меблированное помещение, в нём будет лишь первичная сантехника в ванной комнате и на кухне. В техническом задании также прописаны натяжные потолки, наличие обоев в комнатах и кухне, а также керамическая плитка в ванной.

Здесь же указан район, где должна быть приобретена квартира — это улицы Шолом-Алейхема и Ленина. В шаговой доступности у прокурора будут мэрия Биробиджана, площадь Дружбы, Краеведческий музей, Благовещенский собор, здание регионального МЧС России, Детская библиотека и школа №1.

Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 14 августа, торги состоятся 17 августа. Денежные средства на покупку трёхкомнатной квартиры в новострое, расположенном в элитном районе Биробиджана, поступят из федеральной казны.