Спайсер отказался от участия в телешоу «Танцы со звездами»

Вашингтон, , 07:59 — REGNUM Бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер отказался от участия в американском телешоу «Танцы со звездами». Об этом сообщает TMZ со ссылкой на свои источники.

По их данным, Спайсер был вынужден отклонить предложение организаторов шоу из-за большой загруженности «предстоящей осенью».

Напомним, 21 июля 2017 г. президент США Дональд Трамп утвердил отставку Спайсера. Новым пресс-секретарем глава государства назначил Сару Сандерс.

26 июля издание Page Six со ссылкой на свои источники сообщило, что бывший пресс-секретарь президента США Шон Спайсер может принять участие в шоу «Танцы со звёздами».

По данным издания, Спайсер принял участие во встречах высокого уровня на таких телеканалах, как ABC, NBC, CBS и Fox News.