Дмитрий Кобзев, , 08:35 — REGNUM

Забайкалье, где социально-экономическая ситуация остается достаточно сложной и напряженной, не оставляет попыток воспользоваться своим географическим положением и привлечь в экономику китайские деньги. Именно Китай является основным партнером региона во внешней торговле — почти 80% стоимостного объема внешнеторгового оборота Забайкальского края приходится на КНР и, в первую очередь, на приграничные районы Внутренняя Монголия и Хэйлунцзян.

На экспорт идут в основном минеральные продукты, большую часть в импорте составляют продовольственные товары. Реализуются и инвестиционные проекты, в первую очередь в сфере лесного хозяйства. Есть и проекты по добыче полезных ископаемых и жилищному строительству. Все большую роль начинает играть въездной туризм, ведь в связи с ослаблением рубля Россия в целом и приграничные регионы в частности стали привлекательными для туристов из КНР. Так, по данным Ростуризма, за первые полгода 2017-го турпоток из Китая только по безвизовому направлению увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в отдельных регионах число гостей из КНР выросло сразу на 200%.

Судя по всему, тенденция эта долгосрочная, и грех не воспользоваться такой конъюнктурой для того, чтобы подлатать региональную экономику. В некоторых регионах страны уже заметны попытки стать China Friendly — в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске во многих предприятиях торговли, объектах транспортной инфраструктуры все чаще встречается дублирование вывесок на китайском языке (в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири это делается уже давно).

Наши страны сближает не только географическое соседство, но и, если можно так выразиться, общее идеологическое прошлое. Более того, в Китае до сих пор коммунистическая партия монопольно правит страной. Конечно, собственно от марксизма-ленинизма и сталинизма в ее идеологии осталось уже немного, и основным политическим партнером в России она считает не КПРФ, а «Единую Россию».

Тем не менее, интерес китайцев к советскому прошлому велик. Как утверждают знатоки, интерес этот стимулируется государством. Чтобы, значит, не отрывались от корней и, глядя на соседа, гордились тем, что в родном Китае «базис» разрушен не был, а была лишь реформирована «надстройка».

Можно долго спорить о том, какая страна выбрала более правильный путь своего постсоциалистического развития, и стоит ли играть на ностальгии, да вот только бизнесменам делать это некогда — нужно пользоваться вновь открывшимися возможностями. Тем более, что поддержку, хотя бы на уровне заявлений и меморандумов, им готовы оказать органы власти.

Так, на состоявшейся 24 июня встрече губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой с руководителем главного управления туризма Китайской Народной Республики Ли Цзиньцзао обсуждался вопрос «военно-исторического» или «красного» туризма. Жданова уверила своего собеседника, что «первоочередной задачей правительства Забайкальского края является обеспечение регулярного туристического потока из КНР по «красному» маршруту в Читу», а Ли, в свою очередь, выразил готовность активизировать работу по совместному утверждению военно-исторического маршрута на территории Забайкальского края.

«Край имеет богатые туристические ресурсы, данный потенциал необходимо развивать, в частности наладить инфраструктуру для осуществления автомобильных туров, — сказал Ли. — В Чите есть много интересных с точки зрения «красного» туризма мест».

Он посоветовал местным властям активно взаимодействовать с китайской стороной для материально-технического наполнения и обустройства объектов показа и пригласил регион участвовать в Ассамблее туристических организаций в городе Чэньду для презентации инвестиционных проектов в сфере «красного» туризма.

В рамках визита в Читу делегация Государственного управления по делам туризма КНР посетила ряд объектов «красного маршрута», в том числе памятные места, связанные с пребыванием лидеров Центрального комитета компартии Китая в Чите, краеведческий музей, где работает выставка «Образ жизни советский» и специальная выставка, посвященная «красному» туризму. Не остались без внимания экспозиции в военно-историческом музее Дома офицеров, военная техника в парке ОДОРА, музей декабристов.

Кроме того, Ли Цзиньцзао и Наталья Жданова обсудили возможность открытия новых международных прямых и транзитных авиарейсов, соединяющих различные города Китая с Читой, создание инвестиционных площадок, ориентированных на развитие новых видов международного туризма, в частности, строительства парка отдыха под открытым небом на территории Забайкальского края, в котором китайские туристы смогут не только отдохнуть, но и познакомиться с народными традициями и культурой Забайкалья.

По мнению экономиста Станислава Савельева, туризм вряд ли в обозримом будущем станет локомотивом региональной экономики Забайкалья, однако попытки властей воспользоваться сложившейся конъюнктурой заслуживают одобрения.

«Так сложилось, что очень ярких достопримечательностей на территории края нет, с той же Бурятией, где есть Байкал, конкурировать сложно, — говорит эксперт. — В этой связи, чтобы воспользоваться ростом турпотока, стоит попытаться развить «историческое», «красное» направление туризма. Он не вызовет скачок в экономических показателях, но в любом случае позволит привлечь в местную экономику хоть какие-то деньги из тех, что китайские туристы готовы потратить в России. Мне кажется, что «ностальгию» нужно грамотно эксплуатировать».

Отметим, что на постсоветской ностальгии зарабатывают не только в России. Например, в 2014 году Берлин с размахом отмечал годовщину падения стены и для привлечения туристов здесь воссоздавали атмосферу Восточной Германии (это явление получило название «остальгия») — «крутили» музыку 60−80-х годов, рестораны предлагали посетителям меню с блюдами периода развитого социализма. Затея с «остальгией», судя по отзывам в прессе, удалась на славу.