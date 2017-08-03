«Очередной «правозащитник» появится?»: Уральцы о приговоре инвалиду Мамаеву

Екатеринбург, , 21:11 — REGNUM В Свердловской области неоднозначно отнеслись к решению апелляционной инстанции о приговоре инвалиду Антону Мамаеву. Одни граждане уверены в невиновности мужчины и сетуют на несправедливость системы, другие же — не сомневаются в справедливости приговора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, преступление, которое инкриминировали Мамаеву и его подельнику, было совершено 3 сентября 2016 года. По данным следствия, они похитили чужое имущество, при этом угрожая применением насилия.

В июне Тимирязевский суд Москвы признал Мамаева и его подельника виновными в разбое. Его приговорили к 4,5 годам колонии.

Приговор вызвал широкий общественный резонанс. Дело в том, что, как утверждают медики, Мамаев страдает заболеванием, которое является препятствием для нахождения в СИЗО. Адвокат инвалида подал апелляцию. 3 августа Московский городской суд избавил осуждённого от наказания в виде лишения свободы. Взамен он должен уплатить штраф в размере 200 тыс. рублей.

Защита оказалась разочарована тем, что с Мамаева не были сняты обвинения. Адвокат изначально настаивал на его невиновности. Тема с приговором инвалиду — одна из обсуждаемых на форумах и в социальных сетях. Некоторые пользователи соцсетей считают его невиновным. В качестве аргумента они приводят то, что кроме слов потерпевшего других доказательств по делу якобы нет.

Другие пользователи интернета не оспаривают виновности Мамаева, но при этом удовлетворены тем, что ему смягчили приговор. Кроме того, они удивлены тому, что суд предыдущей инстанции приговорил его к лишению свободы, хотя врачи заявляли, что изоляция ему противопоказана. Есть и такие граждане, которые удивлены реакции на то, что суд отказался признать инвалида невиновным. «Он что, рассчитывал на то, что ему премию дадут?», — вопрошает один из свердловчан.

Также некоторые уральцы не исключают, что Мамаев ещё проявит себя в информационной повестке. «Чую очередной «правозащитник» появится…», предполагает один из жителей Свердловской области.

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