Исторические дома Выборга включили в план капремонта на 2018 год

Выборг, Ленинградская область, , 20:06 — REGNUM Правительство Ленинградской области впервые включило в краткосрочный план проведения капитального ремонта многоквартирные дома в Выборге, имеющие статус объектов культурного наследия.

Как сообщили сегодня, 2 августа, ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, в адресную программу на 2018 год вошли десять таких зданий в Выборге. В частности, будет проведен капремонт домов по адресам: пр. Ленина, д. 6 (1940 года постройки), 20, 12/10; ул. Крепостная 37; ул. Вокзальная, д. 4; пр. Суворова, д. 25; ул. Северная, д. 8; ул. Сторожевой башни, д. 18; Ленинградский пр., д. 31; Ленинградское ш., д. 1.

«Несмотря на то, что стоимость ремонта таких объектов в несколько раз превышает стоимость ремонта обычных многоквартирных домов, уровень взносов за капитальный ремонт для жителей не изменится. По решению губернатора Александра Дрозденко, разница будет профинансирована из бюджета Ленинградской области», — подчеркнули в областном правительстве.

Всего в краткосрочную программу на 2018 год включили 66 домов Выборгского района Ленобласти. На капитальный ремонт зданий планируется направить порядка 350 млн рублей. Сколько средств из этой суммы пойдёт на капремонт исторических зданий, станет известно к концу 2017-го — после проведения проектно-изыскательных работ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Напомним, накануне стало известно, что в Министерстве культуры России сформировали рабочую группу по сохранению объектов культурного наследия исторической части Выборга, которая должна координировать проекты и финансовые потоки по каждому из них, а также заботиться о дальнейшем использовании этих памятников.

Ранее сообщалось, что на восстановление исторических объектов Выборга Ленинградская область запросила на 2018 год около 1,2 млрд рублей из федерального бюджета. Однако больших надежд на этот счёт глава региона ранее не питал, поскольку из запрошенных на текущий год порядка 1 млрд рублей выделено было лишь 300 млн рублей.

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Напомним также, что 29 июля Выборг был официально объявлен городом, в котором пройдёт празднование 91-летия Ленобласти. А это означает выделение дополнительного финансирования для приведения города в порядок к торжествам.

Архитектурное наследие Выборга крайне разнообразно: от средневековых построек XIII века до зданий эпохи модернизма первой половины ХХ века. Всего в настоящее время на территории Выборга расположено 350 объектов культурного наследия. На 75 выявленных объектах проведена историко-культурная экспертиза. Им присвоен статус региональных объектов культурного наследия.

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