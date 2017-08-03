«Такой разгул недопустим!»: Жители Югры заявляют о пытках в ИВС

Ханты-Мансийск, , 19:50 — REGNUM Два арестанта по делу об избиении полицейских в посёлке Междуреченском Ханты-Мансийского автономного округа утверждают, что подвергаются угрозам и пыткам. Их родственники и адвокаты обратились в СМИ за помощью, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в Югре заключены под стражу молодые люди, напавшие на полицейских 1 января 2017 года в поселке Междуреченский Кондинского района.

Массовая драка в югорском поселке в новогоднюю ночь закончилась госпитализацией двух сотрудников полиции. В ходе следствия установлено, что утром 1 января 2017 года сотрудники ДПС, находясь на маршруте патрулирования, заметили потасовку между двумя компаниями молодёжи возле одного из домов по улице Сибирской. С целью пресечения конфликта госавтоинспекторы вызвали на место происшествия наряд патрульно-постовой службы полиции. Прибывшим полицейским было оказано групповое сопротивление. На законные требования представителей власти о прекращении противоправных действий молодежь не реагировала и вела себя агрессивно.

Полицейские произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух, чтобы разогнать драчунов. Одному из самых агрессивных дебоширов пришлось выстрелить в ногу. Как сообщает пресс-служба регионального СКР, в процессе прекращения драки пострадали два полицейских: один их них попал в больницу с перелом обеих ног, второй — с тяжелой травмой головы, повлекшей контузию глаз. Также госпитализирован один из нападавших, получивший огнестрельное ранение ноги.

На данный момент сестра одного из задержанных междуреченских драчунов утверждает, что над её братом и еще одним подельником жестоко издеваются силовики. Парней якобы катают по изоляторам временного содержания (ИВС) всего федерального округа. Они побывали в Междуреченском, Ханты-Мансийске, Тюмени и Екатеринбурге.

«Используются угрозы и физические методы воздействия. В ночь с 25 на 26 июля они были избиты сотрудниками полиции. Медицинская помощь не оказана до сих пор, — написала женщина в одной из групп в «ВКонтакте». — Все это тщательно скрывается. Избиение уже не первое, в первый раз их избили и увезли в Ханты-Мансийск и удерживали в подвале в течение 10 дней, пока не сойдут синяки. В ИВС стоят камеры видеонаблюдения, но на момент избиения они почему-то не работают. Мы все живём в правовой стране, и такой разгул беспредела просто недопустим».

«Их катают восемь месяцев и толком ничего не могут предъявить. Людей держат в подвалах, запрещают свидания, постоянно избивают Раньше били люди в масках, а теперь сами полицейские, не скрываясь. Говорят, это за их товарищей, которых брат и С. якобы посмели тронуть», — сообщает изданию Ura.ru сестра арестованного.

Женщина считает, что её брат попал в число арестованных случайно, и якобы сейчас его вынуждают силой дать признательные показания. Как сообщил Ura.ru адвокат одного из задержанных, к статье «Применение насилия в отношении представителя власти» добавилось обвинение в похищении человека. По версии юриста, ночью 1 января из-за словесного спора подрались две компании, одна из которых состояла из бывших полицейских. Именно экс-силовики позвонили к знакомым коллегам, которые не совсем правомерно, по мнению адвоката, вели себя.

«Сотрудника полиции, который в них стрелял, ребята засунули в машину. Сказали, что отвезут его к адвокату, разбираться. Но до адвоката не доехали — отвезли в лес и там начали бить», — поясняет защитник задержанных.

Сейчас два задержанных участника драки вынуждены говорить сотрудникам прокуратуры, что сами себя избивают. Так как после жалобы судье их вновь жестоко избили, утверждает их защитник.

Пресс-служба СКР по ХМАО пока не прокомментировала заявления адвоката и родственницы одного из заключенных участников драки в Междуреченском.

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