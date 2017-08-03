«Кому-то нужно потратить деньги?» — на Ямале жители спасают разбитую дорогу

Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 19:41 — REGNUM В новом микрорайоне ямальского города Ноябрьска на Ямале рискует уйти под землю размытая дорога. Рядом с домом, построенном в 2014 году по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, разрушился тротуар, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В восьмом микрорайоне, рядом с домом 121 по ул. Магистральной, грядёт коммунальная катастрофа. Видео размытой дороги опубликовало издание «Ноябрьск 24».

Житель микрорайона сообщил, что в дом заселились участники программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.

«Все красиво — дома, улицы, но о проезжей части никто не хочет заботиться. Тротуар начало подмывать еще в прошлом году, сейчас он обрушился. А теперь размывает и дорогу. Мы с соседом сами засыпаем провалы песком и камнями, но это не спасает ситуацию. Скоро эта новая дорога провалится под землю. Наверное, нужно снова кому-то потратить деньги. А необходим лишь маленький трактор с песком всего лишь», — рассказал мужчина журналистам «Ноябрьск 24».

Девятиэтажка по ул. Магистральная, д. 121 построена в 2014 году. Тогда же появилась злосчастная дорога. Дом находится под управлением УК «Нэк», но в управляющей компании заявляют, что дорога, по которой жители, от которых жалоб не поступало, боятся ездить, вне зоны их ответственности — территория не является придомовой. И опасная дорога, и размытый тротуар находятся на землях общего пользования, то есть их обслуживание — в ведении муниципальных властей.

Оперативно взять комментарий мэрии Ноябрьска не удалось. Однако ранее пресс-служба горадминистрации сообщала, что дорожники Ноябрьска летом 2017 года собираются охватить ямочным ремонтом улицы Мира, Изыскателей, Высоцкого, Советской, 40 лет Победы, 60 лет СССР, Космонавтов, Северная, Энтузиастов и Магистральная.

Отметим, что на карте убитых дорог проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция» убитые места по ул. Магистральная не числятся. Хотя на видео красноречиво показана опасность этого места для автомобилей, а в будущем, если на дорогу не отремонтируют, и для пешеходов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, диагностика технического состояния ямальских дорог выявила, что 20% из них не соответствует эксплуатационным требованиям. Ситуация не меняется с 2015 года, отмечается в докладе департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала за 2016 год.

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