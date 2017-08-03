Умер актёр, сыгравший роль в фильмах о Гарри Поттере

Лондон, 3 августа 2017, 18:51 — REGNUM
Британский актёр Роберт Харди умер в возрасте 91 года, 3 августа сообщает Evening Standard.
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В семье актёра заявили, что у него была «потрясающая жизнь», с «гигантской карьерой в театре, телевидении и кино, охватывающей более 70 лет».
Харди несколько раз играл роль бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и 32-го президента США Франклина Д. Рузвельта.
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Напомним, совсем недавно актёр сыграл роль министра магии Корнелиуса Фаджа в фильмах о Гарри Поттере.
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