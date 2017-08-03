В Дагестане будет назначен новый руководитель УФСИН

Махачкала, , 18:37 — REGNUM

В Дагестане меняется руководитель Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по региону. Свой пост покидает генерал внутренней службы Муслим Даххаев, возглавлявший это ведомство с 2005 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН по республике, Даххаев переходит на должность исполняющего обязанности руководителя УФСИН по Ростовской области.

Муслим Даххаев родился в селе Новокули Новлакского района Дагестана. В 1999 году во время нападения на Дагестан международных террористов из соседней Чечни, Даххаев возглавлял РОВД Новолакского района. Во время боев РОВД оказалось в окружении боевиков. Но позже им удалось выйти из окружения вместе с действовавшим на территории района Липецким ОМОНом. В 2011 года на Даххаева было совершено покушение. Подозреваемый в нападении Сиражудин Гучучалиев решением Ставропольского краевого суда приговорен к пожизненному заключению в колонии строгого режима.

Его сменщик на этом посту — Николай Сангаджигоряев, работавший с 2014 года начальником УФСИН по Забайкальскому краю. С 2010 года работал на аналогичной должности по Камчатскому краю. А в 2006—2010 годы работал заместителем Муслима Даххаева в дагестанском УФСИН. Сангаджигоряев — выходец из республики Калмыкия.