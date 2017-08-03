Все пострадавшие при теракте в метро Петербурга выписаны из больниц

Санкт-Петербург, , 18:25 — REGNUM По состоянию на 3 августа все пострадавшие во время террористического акта в Петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года выписаны из медицинских учреждений. Об этом сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

Она уточнила, что один из пострадавших сейчас находится в НИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена после проведения хирургической реконструкции запястья.

Кроме того, во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России в Санкт-Петербурге для проведения медицинской реабилитации наблюдается еще один пациент.

Напомним, взрыв прогремел 3 апреля текущего года в вагоне метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в центре Петербурга. В результате подрыва самодельной бомбы погибли 16 человек, включая предполагаемого террориста Акбарджона Джалилова, который приехал в северную столицу из Киргизии. По версии следствия, террорист, приведший в действие бомбу в тоннеле, до этого принес сумку с бомбой на «Площадь Восстания». Это устройство было обезврежено.

По версии следствия, организаторами теракта были также уроженцы Киргизии Аброр и Акрам Азимовы. Всего на данный момент по делу о взрыве в петербургском метро проходят 11 фигурантов, всем им предъявлено обвинение, расследование продолжается.

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В комитет по социальной политике Санкт-Петербурга поступило 82 заявления от лиц, претендовавших на различные пособия в связи с терактом в Петербургском метрополитене. Но право на выплаты получили только 67 человек — те, кому была установлена степень тяжести вреда здоровью. 15-ти пострадавшим было отказано в выплате единовременного пособия и материальной помощи.

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