Алексей Банников, , 19:23 — REGNUM

Центр «Фонд общественного мнения» (ФОМ) опубликовал результаты социологического исследования, результаты которых вряд ли стали неожиданными для тех, кто много и часто общается с простыми гражданами России и на основе этого способен составлять общую картину отношения жителей по тем или иным вопросам. В данном случае предметом исследования социологов (он был размещён на сайте ФОМ) стал вопрос об отношении граждан России к нецензурной лексике и введению в стране наказания за домашнюю брань.

Как выяснилось, так или иначе бранную лексику используют 73% респондентов, причём 16% из них — часто. И только 26% опрошенных заявили, что никогда не матерятся. Эти показатели коррелируют с ответами на вопрос об использующих нецензурную лексику знакомых. Так 65% заявили, что большинство их знакомых используют бранные слова, а 34% дали отрицательный ответ. Но при этом 62% считают, что употреблять в речи нецензурные выражения недопустимо ни при каких обстоятельствах, и 36% полагают обратное.

То есть выяснилась банальная картина: более двух третей граждан России пусть и не часто, но используют в своей лексике «крепкое словцо», при этом такое же количество жителей России считает подобную практику недопустимой.

Далее социологи выяснили отношения граждан к предложению ввести административную ответственность за использование нецензурных выражений дома. И здесь картина не стала уникальной. Так 64% выступают против наказаний за сквернословие дома, а 28% одобряют введение административного наказания за домашнюю брань.

Вот и выходит, что депутаты комитета Государственной думы по законодательству, одобрившие вводящий ответственность за мелкое хулиганство (в том числе за нецензурную брань) в частных жилищах законопроект, оказались «страшно далеки от народа». Более того данный проект закона, который инициирован для вторжения в семью под предлогом борьбы с правонарушениями, явным образом расколет общество, причём большая часть граждан уже сейчас готова браниться в отношении авторов такой инициативы. Так как выходит, что для проведения закона надо применить «законодательное насилие» над большинством, которое и так без всяких штрафов понимает, что браниться, тем более в стенах собственного дома нехорошо, хотя время от времени по различным причинам (иногда ругаются матом вовсе не в отношении людей, а например, в отношении событий) это происходит.

При этом эксперты подчёркивают, что не видят механизма реализации данного закона (если он будет принят) иначе как через поощрение доносительства и стукачества. При этом опасность состоит в том, что данными изменениями будут пользоваться недовольные соседи, нежели чем члены семьи, словесные перепалки которых чаще всего носят взаимный характер. Более того, представители родительских общественных организаций и вовсе уверены — данный закон необходим как инструмент вторжения в семьи с детьми. Так после составления административного протокола сотрудники полиции могут не только поставить семью на учёт, но и в рамках межведомственного взаимодействия немедленно просигнализируют о данном инциденте с органы опеки со всеми вытекающими последствиями. То есть в дальнейшем, сотрудники опеки могут прийти в семью для исследования жилищно-бытовых условий (осмотрят детскую, наличие одежды и игрушек у детей, проверят содержимое холодильника, кухонных шкафов с припасами и т.п.). А по её итогам они могут навязчиво порекомендовать родителям, совершить визит к психологу, или что хуже всего, подписать документ о социальном сопровождении, который развяжет чиновникам руки вплоть до того, что они вопреки желанию законных представителей смогут отправить ребёнка (или детей) в социальное учреждение на временное содержание.

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И напоследок стоит отметить, что некоторые ранее принятые законы о противодействии нецензурной брани всё-таки нашли понимание среди жителей России. Так в вышеуказанном опросе ФОМ был задан вопрос об отношении жителей к вступившему в силу с 1 августа 2014 года закону, запрещающему использование нецензурных выражений в средствах массовой информации. Подавляющее большинство, а это 77% опрошенных, высказались в поддержку данного закона и только 18% не одобряют введение штрафов за данное правонарушение.

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