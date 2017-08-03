Жители Мурманской области стали неохотно платить за капремонт

Мурманск, , 18:12 — REGNUM Средний показатель собираемости взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов среди населения Мурманской области за первый квартал 2017 года составил 84,5%. Однако сейчас, в летние месяцы, северяне платят за капремонт не так активно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 3 августа в НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области».

«На текущий момент показатель собираемости немного снизился и составляет 78,8%, — пояснили в организации. — Специалисты расчётно-аналитического отдела Фонда связывают это с отпускным периодом».

«Отпускников», тем не менее, заплатить заставят — с апреля 2017 года организация активизировала работу по взысканию задолженности с собственников помещений.

«В рамках досудебной работы собственникам были направлены претензии, — прокомментировали в Фонде. — В июне-июле 2017 года было подано 376 исковых заявлений и заявлений о выдаче судебных приказов на сумму более 3,5 миллионов рублей, которые, в соответствии с нормами законодательства, рассматриваются судьёй без вызова сторон».

Напомним, в краткосрочном плане ремонтных работ на 2017 год в Мурманской области находятся 367 домов. Учитывая изношенность лифтового хозяйства, Фонд планирует провести работу и по замене подъёмников. В целом, как уже сообщало ИА REGNUM, в планах на ближайшие три года — замена 377 лифтов.

Добавим, основными видами работ при проведении капитального ремонта в 2017 году в Мурманской области являются ремонт крыш, внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, отопления, водоотведения, электроснабжения), а также ремонт фасадов.

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