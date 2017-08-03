Петербургских сайентологов оставили под арестом до октября

Санкт-Петербург, , 18:01 — REGNUM Руководителям «Саентологической церкви Санкт-Петербурга», задержанным 6 июня сотрудниками ФСБ, продлили меру пресечения в виде ареста. Об этом сообщила 3 августа Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Группе так называемых сайентологов — последователей религиозно-философского учения Рона Хаббарда — инкриминируется сразу несколько статей Уголовного кодекса РФ, среди которых незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (статья 171), возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (статья 282) и участие в экстремистском сообществе (статья 282.1).

Как отмечается, трем руководителям «Саентологической церкви Санкт-Петербурга» Невский районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 октября 2017 года, еще одной фигурантке дела на тот же срок продлен домашний арест. Рассмотрение ходатайства о продлении ареста в отношении исполнительного директора организации продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня сотрудники петербургского управления ФСБ провели обыски в помещениях «Саентологической церкви Санкт-Петербурга» и обнаружили доказательства, подтверждающие преступный характер деятельности этой религиозной группы, в том числе — совершение ими преступлений на почве экстремизма.

По данным следствия, с 2013 по 2016 год «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга» извлекла незаконный доход в размере более 276 млн рублей.