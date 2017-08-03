Тамбовские МФЦ планируют ввести оценку жителями местных услуг

Тамбов, , 17:47 — REGNUM Об этом и других новых задачах и направлениях работы МФЦ шла речь на заседании комиссии администрации области по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, которое провел сегодня первый заместитель главы администрации области Олег Иванов.

От участников совещания он потребовал неукоснительного соблюдения и выполнения всех поручений главы администрации области Александра Никитина по реализации стратегии развития сети МФЦ в 2017 году. Губернатор уделяет особое внимание работе сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг области.

«В успехе действия многофункциональных центров нисколько не сомневаюсь, однако данная работа требует постоянного совершенствования, внедрения новых механизмов взаимодействия с заявителями», — считает он.

Речь, прежде всего, идет об экстерриториальном принципе предоставления услуг, возможности осуществления в МФЦ платежей за предоставление государственных и муниципальных услуг, предоставлении нескольких государственных услуг по единому заявлению, в том числе с учетом жизненной ситуации. Эти нововведения должны быть внедрены до конца текущего года. Новые принципы работы не только расширят возможности получения госуслуг жителями Тамбова и области, но и станут дополнительным источником пополнения доходной части областного бюджета.

Большой эффективности стоит ждать и от развития «МФЦ для бизнеса». Сейчас прорабатываются организационные вопросы, формируется конкретный перечень услуг и мер поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, определяется схема размещения и необходимое количество окон для бизнеса.

Важным показателем работы многофункциональных центров является удовлетворенность граждан полученными услугами. Сейчас тамбовчане оценивают качество предоставления в МФЦ федеральных госуслуг. С сентября текущего года в многофункциональных центрах Тамбовщины планируется внедрить систему оценки процесса предоставления региональных и муниципальных услуг.