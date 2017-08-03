За опасную воду костромского чиновника могут посадить на срок до 4 лет

Кострома, , 17:42 — REGNUM Бывший директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области Александр Смирнов может быть оштрафован, либо лишиться свободы на срок до 4 лет.

Такое наказание бывший чиновник может получить в том случае, если суд признает его виновным в превышении должностных полномочий. Обвинительное заключение по уголовному делу уже подписано первым заместителем прокурора области.

Прокуратура считает, что в 2015 году чиновник незаконно выдал лицензию на добычу воды, зная, что у предприятия не было санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии скважин санитарным правилам. При этом была нарушена стандартная процедура — вместо того, чтобы привлечь к выдаче лицензии комиссию, чиновник сам принял решение о выдаче документа.

Получив лицензию, МУП «Чистая вода» с августа 2015 года по январь 2017 года снабжало питьевой водой жителей микрорайона Восточный поселка Красное-на-Волге Костромской области. Позже, после жалоб населения, по результатам экспертизы Роспотребнадзора выяснилось, что в подаваемой воде было повышенное содержание бора.

Как отмечает прокуратура, потребление подобной воды «провоцирует раздражение желудочно-кишечного тракта, нарушает процессы пищеварения, поражает печень, почки, центральную нервную систему, оказывает токсическое действие на репродуктивную функцию и на эмбрион во время беременности».

О каких-либо конкретных последствиях для здоровья жителей Красного-на-Волге прокуратура не сообщает. Судя по всему, следствие не нашло достаточных доказательств нанесения ущерба здоровью людей, поскольку обвинение в адрес бывшего главы департамента выдвинуто лишь по статье «Превышение должностных полномочий».

Напомним, что директор регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области Александр Смирнов освобожден от должности. Соответствующее распоряжение 6 апреля подписал губернатор Сергей Ситников, сообщает пресс-служба главы области.

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Официально причина отставки не сообщалась, однако источник в Администрации области сообщили, что решение расстаться со Смирновым губернатор принял после начала скандала с поставками некачественной воды.

Отметим, что глава руководитель муниципального унитарного предприятия «Чистая вода» Сардион Эситашвили, около полутора лет поставлявшего 2 000 жителям жителей Красного-на-Волге некачественную воду, избежал наказания. Суд прекратил уголовное дело «в связи с деятельным раскаянием». — «В ходе судебного разбирательства директор МУП «Чистая вода» заключил контракт на установку оборудования по обезбориванию питьевой воды со сроком исполнения до конца июля 2017 года».

Справка ИА REGNUM: Согласно данным Роспотребнадзора, каждый третий (32,3%) житель Костромской области не обеспечен качественной водой. В целом по России этот показатель равен 9,3%.

В основном, костромская вода загрязнена железом. Это связано как с повышенным содержанием металла в источниках воды, так и с плохим состоянием водопроводной сети.

По данным МУП «Костромагорводоканала», подаваемая в Костроме вода, полностью соответствует нормам.