Десятикратно превышен уровень радиации в Радиевом институте в Петербурге

Санкт-Петербург, , 17:22 — REGNUM Уровень радиации в двух контрольных точках Радиевого института им. Хлопина в Санкт-Петербурге существенно превышает фоновые значения. Это следует из официального ответа Ростехнадзора депутату городского Законодательного собрания Михаилу Амосову, передает корреспондент ИА REGNUM.

Проверку в Радиевом институте проводили 12 июля. Специалисты выборочно замеряли уровень гамма-излучения. Они обнаружили, что в контрольных точках №10 и №11 он превышен, причем в одном случае — в 10 раз от нормы, во втором — в 5 раз. Эти точки расположены в непосредственной близости от колодца для приема жидких радиоактивных отходов. В остальных точках излучение находится в границах фоновых значений.

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Напомним, в начале июля стало известно, что из Радиевого института могла произойти утечка опасных отходов, которые могли просочиться из подземных трубопроводов в почву, так как еще в 2013 году институт провел специальное исследование, подтвердившее аварийное состояние системы для сбора опасных отходов. 6 июля 2017 года учреждение разместило госзаказ на 48,4 млн рублей, за которые необходимо демонтировать поврежденную часть системы сбора жидких радиоактивных отходов (ЖРО).

«Предстоящие работы по демонтажу части системы сбора ЖРО являются плановыми в соответствии с политикой госкорпорации «Росатом» и должны проводиться за счет средств специального резерва», — уточнили в Ростехнадзоре.

Ведомство также сообщает, что грунт у крышек смотровых люков, где была зафиксирована повышенная радиация, сам по себе к «радиоактивным отходам» не относится. В конце июля ведомство также взяло пробы грунтовых вод.

«Оснований предполагать, что для персонала АО «Радиевый институт им. В.Г.Хлопина» и проживающего в непосредственной близости населения существует угроза безопасности при условии соблюдения (институтом) установленных требований безопасности, нет», — пишет руководитель Северо-Европейского межрегионального территориального управления Ростехнадзора Сергей Перевощиков.

Между тем, как отмечает депутат Амосов, все замеры производились специалистами самого Радиевого института, а анализ грунта проводился в институтской лаборатории. При этом ранее депутат ЗакСа Надежда Тихонова уже просила прокуратуру города проверить, не нарушил ли персонал Радиевого института закон о радиационной безопасности. «Как можно было допустить, что в течение целых пяти лет сочащийся подземный могильник радиоактивных отходов в черте города не был ликвидирован и до сих пор продолжает отравлять грунт и, возможно, воду в Петербурге? Почему профильный комитет бездействует?» — недоумевала она.

Депутат Михаил Амосов полагает, что все исследования должны были проводиться независимыми экспертами.

«Мне кажется, что «для чистоты эксперимента» пробы надо было бы изучать в какой-то независимой лаборатории. Например, в том же Ростехнадзоре, где, по моим представлениям, такая лаборатория должна быть. Поэтому в ближайшие дни я подготовлю новое обращение в Ростехнадзор. Попрошу организовать анализ образцов в независимой лаборатории, а также ознакомить меня с результатами анализа проб воды из наблюдательных скважин», — заявил Амосов.

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