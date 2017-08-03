Массовая драка на Урале: «ЧП в воинской части были и раньше»

Елани, Свердловская область, , 17:07 — REGNUM Драка в воинской части Свердловской области вызвала на Урале широкий общественный резонанс. При этом многих произошедшее не удивило, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечают местные жители, различные ЧП происходят в воинской части Еланского гарнизона регулярно. Но не все они становятся достоянием общественности. В этот раз, по словам граждан, о ней узнали лишь потому, что в результате конфликта были травмированные.

Кроме того, уральцы разошлись и в оценках масштаба и последствий драки. Одни из них верят в то, что с обеих сторон в драке действительно участвовали порядка 160 человек, а 14 получили травмы. Другие же согласны с заявлением командования Центрального военного округа, согласно которому, в воинской части села Порошино был лишь мелкий бытовой конфликт с незначительными травмами.

Напомним, информацию о массовой драке на территории части распространили местные СМИ. Как пишет издание Ura.ru, после ЧП туда прибыла представительная комиссия. По данным СМИ, это косвенно свидетельствует о большом масштабе ЧП. Впрочем, ЦВО и Минобороны опровергают массовость конфликта и отрицают то, что военнослужащие использовали холодное оружие.

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