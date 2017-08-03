Прожиточный минимум в Мурманске вырос на 1000 руб., но ЖКУ дорожают быстрее

Мурманск, , 17:03 — REGNUM

В Мурманской области установлен новый уровень прожиточного минимума. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее постановление опубликовано 3 августа на сайте регионального правительства.

«Установить величину прожиточного минимума по Мурманской области за II квартал 2017 года в расчёте на душу населения 14 583 рубля, для трудоспособного населения — 15 185 рублей, для пенсионеров — 12 138 рублей, для детей — 15 048 рублей», — сказано в документе.

Напомним, определение величины прожиточного минимума необходимо для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации региональных социальных программ, а также для оказания необходимой государственной социальной поддержки малоимущим гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, в предыдущий раз величина прожиточного минимума устанавливалась заполярными властями в мае 2017 года, тогда он вырос в среднем на 500 рублей. Ранее, в феврале 2017 года, минимум составил 13 562 рубля и, чтобы не допустить снижения уровня социальной помощи малообеспеченным гражданам, власти приняли решение продолжить предоставление мер социальной поддержки, социальных выплат и оказание социальных услуг с применением показателей, установленных в 2016 году.

Отметим, пока власти оставляли практически нетронутой величину прожиточного минимума в Мурманской области, северяне были вынуждены тратить более половины от установленной чиновниками суммы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Добавим, в 2017 году, в рамках работы, которая проводилась по изменению совокупной платы граждан за коммунальные услуги в регионе, в некоторых муниципалитетах её рост превысил заданный федеральный параметр и составил 8,5%. Как ранее объясняли в правительстве, больше за ЖКУ в 2017—2018 годах будут платить там, где исторически сложились заниженные тарифы — в военных городках или, к примеру, в населённых пунктах, где действуют ведомственные котельные.

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