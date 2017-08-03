В Екатеринбурге открыта первая смена центра «Золотое сечение»

Екатеринбург, , 16:47 — REGNUM Глава Свердловской области Евгений Куйвашев 3 августа дал старт первой академической смене в уральском образовательном центре «Золотое сечение», призванном выявлять и поддерживать талантливую молодежь. Школьники, участвующие в ней, пройдут подготовку по четырем перспективным направлениям: наука, спорт, искусство и народные промыслы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики губернатора.

Напомним, «Золотое сечение» стало первым в стране региональным центром поддержки талантливой молодежи, работающим по методике федерального «Сириуса» — центра, открытого в Сочи при активной поддержке Президента РФ Владимира Путина. В декабре 2016 года Евгений Куйвашев и Елена Шмелева, руководитель фонда «Талант и успех», который является учредителем «Сириуса», подписали соглашение о сотрудничестве, заложив основу для создания свердловского центра поддержки талантов. Проект реализуется при поддержке научного и предпринимательского сообществ.

Ребята, получившие путевку на первую смену «Золотого сечения», смогли в неформальной обстановке пообщаться с главой Свердловской области и рассказать Евгению Куйвашеву о первых впечатлениях от организации учебного процесса.

Школьники — а глава региона пообщался с юными хоккеистами и художниками — довольны условиями проживания, сообщили, что кормят их хорошо, а заниматься им интересно. Кроме того, центр дарит своим воспитанникам новые знакомства.

Евгений Куйвашев побывал в созданной для ребят библиотеке, а также оставил автограф на одном из подносов, росписью которых занимаются школьники, обучающиеся по направлению «Народные промыслы».

«Мы объединили усилия органов власти, спортивных и культурных учреждений. Подключили вузы, которые хотят видеть вас своими студентами, и ваших будущих работодателей — лучшие предприятия региона. Иными словами, создали систему профессиональной реализации для каждого. Таланты должны сиять всеми гранями», — отметил Евгений Куйвашев.

По его словам, сегодня Свердловская область выходит на новый этап своего развития. «Мы разработали программу «Пятилетка развития», цель которой — вывести наш регион в первую тройку российских лидеров, добиться качественного роста в экономике и социальной сфере, качестве жизни людей. Самый главный, ключевой проект этой программы — развитие человеческого капитала. Именно этим — развитием человеческого капитала, формированием новой интеллектуальной, творческой элиты региона — будет заниматься центр «Золотое сечение», — сказал глава региона.

Евгений Куйвашев добавил, что на сегодняшний день организационная работа по созданию центра полностью завершена, сейчас идет процесс выбора места, где будет построено новое здание, приспособленное именно под размещение в нем центра по раскрытию талантов.

Всего на августовскую академическую смену приглашены 196 человек. Из них 70 будут заниматься по направлению «Спорт», включающему хоккей, фигурное катание и шахматы. Еще 22 школьника будут обучаться по направлению «Искусство», а 30 — по направлению «Промыслы», в программу которого входят такие дисциплины, как художественная роспись, художественная обработка металла и инженерный дизайн. По направлению «Наука», включающему в себя занятия схемотехникой и робототехникой, будут обучаться 70 человек.

Занятия по каждому из направлений будут проходить на площадках, располагающих всем необходимым оборудованием и инфраструктурой. Например, участники смены по направлению «Спорт» будут тренироваться на льду «Дацюк Арены» и дома спорта «Снежинка», занятия для учащихся по направлению «Наука» будут проходить на базе Межрегионального центра компетенций в технопарке «Университетский».

Напомним, что основными задачами Уральского образовательного центра «Золотое сечение» являются выявление, сопровождение и адресная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, естественных наук, научного и технического творчества, физической культуры и спорта. Реализация данных видов деятельности будет осуществляться путем организации и проведения академических и проектных смен с включением туров предметных олимпиад, финалов региональных конкурсов для талантливых детей в научно-технологической сфере, спортивных соревнований, выставок, концертов, проведение научных исследований, выполнение аналитических, прикладных и технологических работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них.