Статистика: Зауралье не за что хвалить?

Курган, , 16:33 — REGNUM Регионы УрФО расставили по социально-экономическим местам. Согласно рейтингу, опубликованному Тюменьстатом, в лидерах — Тюмень и Ямал, а Курганская область плетется в хвосте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранжирование регионов Уральского федерального округа по основным социально-экономическим показателям за январь-июнь 2017 года показало, что наиболее высокий индекс промышленного производства 114,5% сложился в Ямало-Ненецком автономном округе. Югра, согласно рейтингу Тюменьстата, оказалась по данному показателю самой отстающей из шести регионов УрФО.

В Тюменской области — максимальное значение ввода жилья среди регионов УрФО и наилучший показатель производства молока и яиц на душу населения. По производству мяса лидирует Челябинская область — 72,2 кг на человека.

Самый высокий оборот розничной торговли за январь-июнь 2017 года отмечен в Свердловской области — 117,9 тыс. рублей на человека. По другим показателям Средний Урал выглядит удовлетворительно, занимая в основном третье место.

Оптовая торговля процветает на Ямале, как и обороты предприятий общественного питания. В Тюменской области растут реальные располагаемые денежные доходы — на 0,6% данный показатель превысил значения в других регионах Уральского федерального округа. Самый высокий уровень среднедушевых денежных доходов наблюдался на Ямале — 56 тысяч рублей, там же самая высокая номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника — 92 тысячи рублей. Также ранее отмечалось, что в ЯНАО зафиксирован наименьший рост цен. А по сельскохозяйственным показателям и по вводу жилья Ямал занимает последнюю строчку.

Курганская область оказалась в аутсайдерах практически по всем показателям, оказавшись в середине списка по производству молока и мяса. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Росстат определил самые последние строчки Курганской области в 2016 году по основным социально-экономическим показателям среди 82 субъектов в Российской Федерации. Уровень безработицы — 66 место. По темпу роста численности населения — 80 место, по числу умерших — 76 строчка, коэффициенту рождаемости — 45 место. Одно из последних мест область занимает по следующим показателям: обеспеченность населения врачами (81 место), среднедушевые денежные доходы в декабре 2016 года (77 место), инвестиции в основной капитал на душу населения (76 место).

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