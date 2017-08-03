Жестокое убийство школьницы в Перми: таксист всё-таки отдан под суд

Пермь, , 16:21 — REGNUM В Перми обвиняемый в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки мужчина предстанет перед судом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю, следственные органы завершили свою работу по уголовному делу в отношении таксиста.

Напомним, что похищение ребёнка 2 марта 2017 года вызвало широкий резонанс. На поиски поднялась полиция и общественность. На следующий день, 3 марта, был задержан и заключён под стражу таксист. Во время допроса мужчина признался в совершении преступления и показал, куда спрятал тело школьницы.

По данным следствия, похищение было совершено в Мотовилихинском районе города Перми. Таксист насильно затолкал в машину девочку, вывез её в безлюдное место правобережной части краевого центра, где в автомобиле изнасиловал её и совершил иные насильственные действия сексуального характера. Не желая быть изобличённым в совершении преступлений, мужчина убил девочку, спрятав её тело в снегу в 75 километрах от Перми.

Стоит отметить, что пермяк обвиняется по трём статьям УК РФ, из которых по двум (связанным с насилием детей уже имел судимость ранее): части 5 статьи 131 УК РФ «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, совершённое лицом, имеющим судимость за ранее совершённое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего»; части 5 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, совершённые лицом, имеющим судимость за ранее совершённое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего» и пунктам «в, к» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера».

Случай похищения и убийства школьницы вверг город в шок. Народ 30 марта 2017 года вышел на улицы, требуя ужесточения наказания для педофилов, указывая на то, что, отсидев в местах лишения свободы за насилие над детьми, преступники выходят по УДО (условно-досрочное освобождение) и становятся рецидивистами.

По данным следственных органов, за девять месяцев 2016 года в Пермском крае потерпевшими от изнасилований и насильственных действий сексуального характера признано 84 ребенка. В аналогичном периоде 2016 года их было на 17 меньше. Следователями за указанный период расследовано 178 преступлений против половой неприкосновенности детей.

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