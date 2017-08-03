Обет молчания: директор ярославского депздрава скрывается от СМИ

Ярославль, , 15:51 — REGNUM В Ярославле нет инактивированной вакцины против полиомиелита. Об этом жители сообщают корреспонденту ИА REGNUM и депутату областной думы Александру Воробьеву.

«Нет давно, и будет только в сентябре. Департамент образования ЯО не продлил сроки подачи документов в детский сад детям, оказавшимся заложниками ситуации. Почему? Документы в сад при отсутствии прививок вчера не приняли», — пишет жительница Ярославля

При этом журналисты не могут получить комментарий от представителей регионального департамента здравоохранения и фармации. Его директор Руслан Саитгареев для СМИ и вовсе недоступен — в приемной сообщают, что «у них нет технической возможности» соединить с Русланом Ринатовичем и просят «записываться на прием для граждан в положенное для этого время».

Надо отметить, что Руслан Саитгареев — пожалуй, самый закрытый из всех региональных и городских чиновников. В декабре 2016 года депутаты Ярославской областной думы заявили, что не могут дозвониться до облздрава и попросили директора департамента Руслана Саитгареева дать им номер своего сотового телефона. Тот отказался под весьма любопытным предлогом — мол, «мне же трубку оборвут».

Тогда депутаты попросили номер приемной Саитгареева, чтобы связываться с руководителем департамента через секретаря. Телефон им продиктовали, однако вице-спикер облдумы Николай Александрычев дозвониться туда не смог.

С тех пор ситуация не изменилась. В приемной, где, судя по официальному сайту облздрава, трудятся аж три человека (две из них главные специалисты, одна — специалист первой категории), нашему корреспонденту помочь ничем не смогли, а на просьбу соединить с директором пришли в священный ужас — по всей видимости, такой возможности вовсе не предусмотрено.

Есть в департаменте человек, который отвечает за связи со СМИ. Однако она почти целый день не снимает трубку сотового телефона и общается при помощи СМС. Согласно одной из них, с нашим корреспондентом сегодня должна быдла связаться «начальник отдела детства Олендарь Н. В.». Так и не дождавшись, пока она выйдет на связь, мы сами дозвонились до Натальи Владимировны. Она, в лучших традициях департамента здравоохранения, от комментариев отказалась, так как «общение с прессой не входит в перечень ее должностных обязанностей» — и направила… к пресс-секретарю. Надо ли говорить, что та не снимает трубку?

Вот такой «летучий голландец» вместо департамента получается. Все трудятся, с утра до вечера всем коллективом на видеоселекторах — до проблем ли им каких-то жителей Ярославля, которые жалуются на отсутствие вакцины от полиомиелита?

При этом все происходящее наводит на подозрение, что все эти дамы и господа дали некую подписку о неразглашении гостайны, и прежде всего, — сам Руслан Саитгареев, в существовании которого мы, откровенно говоря, очень сомневаемся.

При этом предыдущие главы департамента — Михаил Осипов,Сергей Вундервальд, Игорь Каграманян — не находили ничего зазорного в том, чтобы дать комментарий по актуальным для горожан вопросам по личному сотовому телефону, номер которого можно было найти без особого труда.