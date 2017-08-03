В Чили частично декриминализовали аборты

Сантьяго, , 15:55 — REGNUM Чилийское правительство 2 августа получило одобрение в Конгрессе законопроекта о декриминализации абортов в определенных случаях, однако теперь законопроект должен быть рассмотрен в Конституционном суде, так как правая оппозиция обратилась туда, чтобы оспорить данную законодательную инициативу, сообщает El Diario.

В заседании, которое правящая коалиция описывает как «историческое», Сенат принял законопроект 22 голосами за и 13 голосами против. За несколько часов до этого законопроект одобрила Палата депутатов 70 голосами за и 45 против, один депутат воздержался.

Законопроект предусматривает разрешение аборта в случае нежизнеспособности плода, угрозы жизни женщины и в случае изнасилования. Важной деталью законопроекта является предоставление возможности изнасилованным несовершеннолетним девочкам делать аборт без разрешения родителей.

«Это исторический день для Чили, так как победили права женщин. Восторжествовал разум, уважение к многообразию мнений, но, прежде всего, восторжествовала демократия», — заявил сенатор от Партии за демократию.

Однако, после рассмотрения в Конгрессе Чили, инициатива правительства будет рассматриваться в Конституционном суде, как этого потребовали лидеры правой коалиции.

Напомним, данная законодательная инициатива со стороны правительства Мишель Бачелет была одним из ключевых обещаний ее президентской кампании 2013 года. Данная инициатива противоречит Конституции Чили, так как «легализует прямое или спровоцированное прерывание беременности», а также «обязывает третьи стороны это (аборт) выполнить».

Конституционный суд начнет рассмотрение законопроекта 8 августа, после чего у него будет 10 календарных дней на принятие решения по данному вопросу.