Родители Челябинска будут больше платить за детей

Челябинск, , 15:48 — REGNUM Повышение платы за пребывание детей в детских садах Челябинска произойдет с первого сентября 2017 года. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Рост платы составит порядка 200 рублей, причина — повышение цен на продукты питания. Объяснение чиновников стандартное, как в случаях каких-либо повышений тарифов или оплат, мол давно не повышалась цена на услугу. В данном случае тариф на пребывание детей в дошкольных учреждениях не повышался последние два года, и в течение этого времени, заявляют в комитете образования администрации Челябинска, практически все денежные средства, собранные с родителей, уходили на обеспечение питания детей. Текущая плата в 1,7 тыс. рублей вырастет до 1,9 тыс. с началом осени. В детских садах с круглосуточным пребыванием плата возрастет до 2,1 тыс. рублей.

Отметим, в Челябинске 76 тыс. детей пребывают в 320 дошкольных учреждениях. На начало 2017 года в очереди на получение места в детский сад были записаны свыше 32 тыс. детей. При этом власти Челябинска стимулируют развитие частных детских садов. С начала 2017 года были проведены конкурсы на финансирование для частных детских садов. Несколько предпринимателей получили финансирование. Всего в Челябинске на текущий момент порядка 150 частных детских садов, их количество продолжает расти. Плата в таких заведениях достигает 20 тыс. рублей в месяц. Как правило, чтобы устроить в такой детский сад ребенка, необходимо заплатить вступительный взнос, размер которого колеблется в пределах нескольких тысяч рублей.

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