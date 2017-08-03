В работе Skype произошел масштабный сбой

Москва, , 15:46 — REGNUM Масштабный сбой произошел в работе Skype по всему миру. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте компании.

«Мы (представители Skype) знаем о проблеме, что пользователи не могут отправлять или получать сообщения в чате Skype, — говорится в сообщении. — Наша инженерная команда уже работает над решением проблемы».

При этом в Skype не сообщили, когда именно возникшие неполадки будут устранены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня 2017 г. пользователи Skype уже сталкивались с проблемами в работе, которые быстро были решены.

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