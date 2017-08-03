Инвалид Мамаев вместо срока заплатит крупный штраф

Москва, , 15:36 — REGNUM Реальный срок в 4,5 года колонии заменен инвалиду-колясочнику Антону Мамаеву на крупный штраф, сообщает 3 августа РАПСИ.

Слушания о пересмотре решения по делу о разбойном нападении, в котором фигурировал Мамаев, слушалось 3 августа в Московском городском суде. Решением суда осужденному на 4,5 года колонии Мамаеву был выписан штраф в 200 тысяч рублей.

Приговор также был изменен в отношении подельника Мамаева Василия Сероштанова. Если до сих пор совершенное преступление подпадало под определение «тяжкое», то теперь оно переквалифицировано на «средней тяжести». Сам приговор остался в прежнем виде.

Смягчение вызвано тем, что Мамаев страдает заболеванием, препятствующим содержанию в СИЗО и отбыванию наказания в виде лишения свободы. При этом защита утверждает, что Мамаев невиновен.

Напомним, в конце июня Тимирязевский суд (Москва) признал Мамаева и Сероштанова виновными в совершении разбоя: они похитили чужое имущество, угрожая применением насилия.

Преступление совершено 3 сентября 2016 года. В разбойном нападении участвовали Мамаев, Сероштанов и их подельники.

«Мамаев и спутники обещали мне прострелить колено, погрузить в багажник и отвезти в лес», — сказал потерпевший. Он видел пистолет в руках одного из спутников Мамаева.

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