Хибара тоже дом: жители калужского Людиново скоро забудут о новоселье

Людиново, Калужская область, , 15:33 — REGNUM Три многоквартирных дома, построенных для переселенцев из ветхого жилья на Пионерской улице в Людиново, пустуют несмотря на то, что сроки новоселья — декабрь 2016 года — уже давно прошли. Люди остаются в старых домах, сообщает 3 августа корреспондент ИА REGNUM.

По словам представителя калужского штаба Общероссийского народного фронта Анастасии Елизаровой, на официальном интернет — портале «Реформа ЖКХ» значится, что процесс переселения людиновцев в новые дома уже завершен, хотя на сегодняшний он ещё даже не начался.

«Мы вынуждены констатировать, что, с одной стороны, существует некая виртуальная реальность, где все в порядке, и есть фактическая реальность, в которой все наоборот. Люди вынуждены оставаться в аварийном жилье, и более того — им неизвестно, когда наконец-то начнется фактическое переселение. При этом два дома уже полностью построены, в третьем доме остались небольшие отделочные работы, к объектам подключены все коммуникации», — завила Елизарова.

Кроме того, активистам стало известно о разногласиях между заказчиком и застройщиком. По словам представителей подрядной организации, заказчик по каким-то причинам не спешит оплачивать часть работ, при этом акты о приемке выполненных работ подписаны. Ситуация зашла так далеко, что на стройке на три недели даже отключили электроэнергию.

По мнению общественников, в Людиново отсутствует система взаимодействия между муниципалитетом и подрядной организацией, а в результате страдает выполнение государственной программы и сами жители ветхих домов, которые не могут дождаться давно обещанного новоселья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в калужском регионе срываются сроки переселения жителей из аварийных домов. Зафиксировано массовое невыполнение контрактных обязательств со стороны застройщиков. Во многих муниципалитетах области, где реализуется государственная программа по переселению жителей из ветхого жилья, строители просрочили даты ввода в эксплуатацию домов и в ряде случаев на срок более года.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 8 тыс. жителей Калужской области ждут переселения из ветхого жилья