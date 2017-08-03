Лоукостер «Победа» снизит минимальные цены на авиабилеты

Москва, , 15:26 — REGNUM Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») снизит минимальную стоимость билетов после вступления в силу закона об отмене бесплатного провоза багажа по невозвратным билетам. Об этом сообщил гендиректор компании Андрей Калмыков в интервью ТАСС.

«Мы уже знаем, что отмена обязательного багажа в 10 кг даст нам возможность снизить базовые тарифы на величину до 20%, — сказал он. — Да и минимальный тариф, впрочем, тоже: с 999 руб. до 777 руб.».

При этом Калмыков отметил, что закон вступает в силу в конце сентября 2017 г., а нормы провоза ручной клади «нам пока не понятны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2017 г. глава РФ Владимир Путин подписал закон, в котором прописано право авиакомпаний исключать норму о бесплатном провозе багажа, если пассажиру продан невозвратный авиабилет.

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