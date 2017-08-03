В Гондурасе жестко подавили демонстрацию студентов

Тегусигальпа, , 15:25 — REGNUM Национальная полиция Гондураса с помощью слезоточивого газа и водометов разогнала демонстрацию студентов Национального автономного университета, требовавших отставки ректора Джулиеты Кастельяанос, сообщает ИА EFE.

Протестующие, большинство с лицами, закрытыми масками, начали свой протест, заблокировав несколько улиц и поджигая шины на бульваре Суяпа Тегусигальпы, предотвращая свободное передвижение транспортных средств через столицу. На место протестов вскоре прибыла полиция для силового разгона демонстрации.

Студенты ответили бросанием камней в сотрудников сил безопасности, которые воспользовались слезоточивым газом и водометами.

«Пока нам не дадут того, чего мы хотим, это будет продолжаться», — заявил репортерам один из протестующих в маске.

Студенческое университетское движение уже в течение 40 дней требует отставки Кастельянос, однако ректор подтвердила, что она покинет свой пост.

Молодые люди также просят «ответа» от Национального конгресса по предложению, представленному Движением 19 июля, для разрешения кризиса в университете.

Молодые люди требуют отмены санкций в отношении двадцати студентов, обвиненных в узурпации общественных благ.

Напомним, конфликт разгорелся 24 апреля 2017 года, когда студентов попытались выселить из одного из административных зданий университета, и они были избиты службой охраны. Тогда университетская администрация попросила студентов освободить здания кампуса, чтобы не препятствовать началу нового учебного года.