Власти Москвы получили уведомление о слиянии «Яндекс.Такси» и Uber

Москва, , 15:01 — REGNUM Власти Москвы получили уведомление от «Яндекс.Такси» и Uber, которые объединили сервисы такси. Об этом, как передает ПРАЙМ, сообщил замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин на пятом международном евразийском форуме «Такси».

"Коллеги нас известили», — сказал он.

По его словам, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) даст заключение по данной сделке через несколько месяцев.

«Если слияние все-таки произойдет и сделка состоится, безусловно, рынок будет подвержен небольшим изменениям, но в целом для пассажиров, насколько нам известно, по сути своей ничего не поменяется, — сказал Пронин. — Автомобиль можно будет заказать как через одно приложение, так и через другое».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компании «Яндекс» и Uber договорились о создании одного из самых крупных игроков на российском рынке сервисов заказа такси через интернет. В объединенную компанию «Яндекс» и Uber инвестируют $100 млн и $225 млн соответственно.

Контрольным пакетом акций в 59,3% будет владеть «Яндекс», Uber получит пакет в 36,6%, а еще 4,1% уйдут сотрудникам компании.

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