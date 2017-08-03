По России и немного зарубежья: где отдыхают жители Зауралья

Курган, , 15:11 — REGNUM Жители Зауралья стали меньше путешествовать, и если отправляются в путь, то в большинстве своём выбирают местом отдыха российские просторы. Услугами туристских фирм в 2016 году воспользовались 15 тыс. 708 человек — это 70% к уровню 2015 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Свердловскстате.

В 2016 году в Зауралье было продано 8,6 тыс. турпакетов на общую сумму 479,5 млн рублей, что на 11,6% меньше показателей 2015 года. Средняя стоимость одного турпакета составила 55,8 тыс. рублей.

В Свердловскстате подсчитали, что туры за рубеж приобрели 47% клиентов турфирм. Самыми популярными направлениями по зарубежным странам у курганцев были Таиланд (17,2% от общего количества туристов, купивших зарубежные туры), Казахстан (15,5%), Кипр (8,9%), Тунис (8,1%), Вьетнам (7,4%), Болгария (6,4%), Греция (6,1%).

Наиболее популярным местами отдыха по России были Краснодарский край (40,6% от общего количества туристов, купивших туры по РФ), Республика Крым (21,3%), Москва (11%), Тюменская область (5,3%), Свердловская область (4,2%), Челябинская область (4,2%).

В 2016 году на территории Курганской области осуществляла деятельность 51 туристская фирма, из них лишь два туроператора. Численность работников, занятых в сфере составила 110 человек, сообщает статистическое ведомство. В 2017 году тенденция к росту интереса к внутреннему туризму среди курганцев остаётся.

«В целом по отрасли серьезный спад наблюдается у агентов, работающих с зарубежными турами, — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM ситуацию курганский туроператор, гендиректор ООО «Лаборатория приключений» Дмитрий Боронкин, — В то же время отмечается динамичное развитие внутреннего туризма. Работая по России, мы пока спада интереса к путешествиям среди земляков не видим. Конечно, на туристическом рынке выживают фирмы, проводящие гибкую ценовую политику и способные предложить различные формы туризма, помимо пляжного. Кризис экономический есть, и, конечно, идет работа над удешевлением туров — работать по ценам 2015−2016 годов не выгодно. У нас растет популярность экскурсионных туров, по Уралу в том числе. Туры в Крым в этом году поднялись в спросе. Во время гроз и дождей был небольшой спад спроса по уральским регионам, но погода поменялась в лучшую сторону и выровнялись. И «курортный сбор», если его установят в разумных 35 рублях, к примеру, а не 100 рублей с человека, вряд ли ударит ли по внутреннему туризму. Большинство частных гостиниц того же Краснодарского края не обратит на него внимания — найдут выход не платить сбор».