56 осуждённых калужских колоний досрочно освобождены с начала 2017 года

Калуга, , 14:55 — REGNUM 56 осуждённых калужских колоний освободились из мест заключения условно-досрочно в 1 полугодии 2017 года. За аналогичный период 2016 года досрочное освобождение было применено к 38 осуждённым. Об этом 3 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальной представитель УФСИН России по Калужской области майор внутренней службы Олег Сивухов.

С начала 2017 года в суды было направленно порядка 100 представлений о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, из которых 24 были удовлетворены.

«За шесть месяцев этого года в учреждениях уголовно-исправительной системы области количество осужденных, которым подошел срок условно-досрочного освобождения (УДО) снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 8%, при этом на 32% возросло количество условно-досрочно освобожденных из исправительных учреждений региона. На 11% снизилось количество осужденных, которым судами было отказано в УДО», — заявил Сивухов.

Напомним, на 1 января 2017 года в калужских колониях находилось под стражей 4932 осуждённых. 1328 человек из них — это молодые люди до 30 лет включительно. В 2016 году из учреждений уголовно-исправительной системы Калужской области было освобождено 1532 осуждённых.

На территории Калужской области действует девять пенитенциарных учреждений, из них семь исправительных колоний, одна из которых предназначена для заключения осужденных женщин, одно лечебно-исправительное учреждение, специализирующееся на содержании осужденных больных туберкулёзом, а также два следственных изолятора.